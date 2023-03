Polska domaga się nałożenia sankcji na Białoruś. "To ważny punkt przerzutu dla rosyjskich towarów i warto to zablokować" OPRAC.: Anna Piotrowska

Premier Mateusz Morawiecki: Tu, w Brukseli, jesteśmy razem z Litwą jednymi z nielicznych, którzy głośno podejmują sprawę Białorusi. PAP/EPA/Olivier Matthys / POOL

- Przekazaliśmy bardzo wyraźny sygnał, że jeżeli będą dalsze represje, jeżeli będzie wzmocnienie represji, to my zareagujemy odpowiednio dalszą blokadą dla białoruskiego handlu – powiedział premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do działań reżimu Alaksandra Łukaszenki.