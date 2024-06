Polski konsul w Budapeszcie dwukrotnie próbował wręczyć Obajtkowi wezwanie na posiedzenie komisji śledczej

"Rzeczywiście tak było. Dostaliśmy taką prośbę z komisji do sprawy afery wizowej, która wezwała go, z tego co pamiętam, na piątek. A skoro dowiedzieliśmy się o adresie - a ten jest znany dzięki dziennikarskiemu śledztwu, to nasz konsul się tam wybrał. Niestety pan Obajtek, choć mówił, że jest do dyspozycji komisji - jednak chyba nie jest, bo nie udało mu się przekazać skutecznie wezwania na komisję" - powiedział rzecznik MSZ.