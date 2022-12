Prof. Dumanowski: Wigilia oznacza nocne czuwanie, kiedy czekamy, gdy minie północ, gdy wstanie świt

Dlaczego barszcz z uszkami, zupa grzybowa, pierogi z kapustą i grzybami?

No cóż, są to potrawy postne. Trzeba zauważyć, że barszcz z uszkami, w których są grzyby, a nie z mięso. Kapusta, grzyby to postne zamienniki potraw świątecznych, czy mięsnych, a jednocześnie dzisiaj postrzegamy je jako dosyć pracochłonne. Dzisiaj często cena produktu - nawet dzisiaj, mimo drożyzny - odgrywa nieco mniejszą rolę niż czas i praca poświęcona przygotowaniu potrawy. Te potrawy, które pani wymieniała, to taka ludowa linia dań wigilijnych, ale mamy też spadek po kuchni bardziej bogatej, w której są świeże ryby, jakieś egzotyczne produkty. One w trochę inny sposób zastępują potrawy mięsne, tworząc dzisiaj już razem, jedno i drugie, taki uroczysty, ale postny posiłek, chociaż często nie dostrzegamy go jako postny, bo jest wyrafinowany, bogaty, duży i uroczysty.