Program Małgorzaty Rozenek-Majdan znika z anteny TVN. Jak zareagowała celebrytka?

O co chodziło w programie?

W programie bierze udział kilkanaście dziewczyn w wieku od 18 do 29 lat, które reprezentują imprezowy styl życia. Uczestniczki trafiają do pałacu (w pierwszej i drugiej edycji – w Radziejowicach, od trzeciej do piątej – w Rozalinie, z kolei od szóstej w Ojrzanowie), gdzie pod okiem ekspertów oraz mentorek uczone są dobrych manier. Wspiera i motywuje je do działania Małgorzata Rozenek-Majdan.

Do finału trafiają trzy uczestniczki, spośród których wybierana jest zwyciężczyni. Nagrodą główną jest trzymiesięczne stypendium w renomowanej szkole językowej w Oksfordzie, opłacone wraz z pobytem, o wartości ok. 70 tys. zł.