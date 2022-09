Qczaj walczy z chorobą alkoholową. Zdradził, ile dni już nie pije?

Jak długo Qczaj jest trzeźwy?

Qczaj został też zapytany, jak długo udało mu się wytrzymać bez alkoholu.

- Teraz, tak w ogóle? 38 dni. Tak, chodzę na spotkania AA. To jest coś, co jest w moim życiu. (...) Potrzebuję, żeby ktoś się mną zaopiekował, kiedy przychodzą demony, żebym podziękował tej destrukcji, temu alkoholowi, który był w mojej rodzinie od zawsze. To jest najdłuższy moment mojej abstynencji w ogóle, nie licząc momentu, kiedy szykowałem się do zawodów kulturystycznych - powiedział.