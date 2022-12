Remont Trasy Łazienkowskiej do 2025 roku. Kierowców i pasażerów ZTM czekają kolejne utrudnienia

Umowę na remont miasto podpisało wczoraj z firmą WARBUD SA. Dotyczy ona prac na odcinku o długości blisko 1 kilometra. Realizacja inwestycji potrwa 30 miesięcy. Zakończenie prac na Trasie Łazienkowskiej powinno się zakończyć w połowie 2025 roku. Koszt całości to ok. 88,7 mln zł. Wiadukty Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Paryską i Bajońską były eksploatowane przez prawie pięćdziesiąt lat. Choć eksperci wskazywali, że są w lepszym stanie niż te na lewym brzegu to także muszą zostać wyremontowane.