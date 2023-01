Rynek motoryzacyjny w Polsce. Jak inflacja i wojna wpłynęły na sprzedaż samochodów?

W 2022 r. znacząco wzrosła dostępność na rynku droższych modeli samochodów używanych. Z danych serwisu autobaza.pl wynika, że liczba oferowanych aut o wartości od 50 000 zł do 100 000 zł wzrosła o 20 procent w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej, bo aż o 50 procent przybyło aut z segmentu premium, których wartość przekracza 100 000 zł.

Dlaczego rośnie dostępność samochodów?

Po części jest to wynik inflacji, która wpływa na ceny wszystkich dóbr i usług, także samochodów. Pośrednio również z tego, że na rynku mamy zdecydowanie mniej samochodów tzw. niskobudżetowych. To już kolejny rok, w którym ofert sprzedaży samochodów o wartości od 5 000 zł do 10 000 zł jest zdecydowanie mniej - w 2021 r. ich liczba zmniejszyła się o 36 procent w porównaniu rok do roku, zaś w 2022 r. o 28 procent. Nie bez znaczenia jest wybuch wojny za naszą wschodnią granicą. Najtańsze egzemplarze używanych samochodów są masowo kupowane przez uchodźców, a często także eksportowane przez nich do Ukrainy.