Sam Neill wspomina kręcenie "Parku Jurajskiego". Obsada była o krok od śmierci? Damian Kelman

Podczas kręcenia "Parku Jurajskiego" ekipa filmowa o mało co nie zginęła. Co się wydarzyło? Screen z YouTube / Kenny Moscinski

"Park Jurajski" to jeden z klasyków światowego kina. W samym filmie aktorzy niejednokrotnie znajdowali się w niebezpieczeństwie, ale - jak się okazuje po latach - do groźnych sytuacji dochodziło również poza nagraniami. "Byłem na plaży z Laurą Dern, która zapytała mnie: Sam, czy myślisz, że możemy dzisiaj umrzeć?" - napisał Sam Neill w swoim pamiętniku. Co się wydarzyło?