Sara James pojawi się w kolejnym amerykańskim talent show. Wystąpi u boku gwiazd. Z kim się zmierzy?

Sara James od najmłodszych lat przejawiała zamiłowanie do muzyki i śpiewu. Jeszcze w szkole podstawowej brała udział w wielu prestiżowych konkursach. W ostatnich latach wygrała dwa popularne polskie talent show – The Voice Kids i Szansa na Sukces. To ostatecznie doprowadziło do udziału Sary w Junior Eurovision w Paryżu we Francji, gdzie zajęła 2 miejsce.