Sharon Stone straciła opiekę nad dzieckiem przez udział w "Nagim instynkcie". Szczere wyznanie gwiazdy

Rola wypaczyła postrzeganie aktorki

Sharon Stone wyznała, że rola Catherine Tramell w filmie "Nagi instynkt" kosztowała ją bardzo wiele. Pomimo ogromnej rozpoznawalności i zainteresowaniu, jakie dał jej kultowy film, straciła dużo w życiu prywatnym.

Rola wypaczyła postrzeganie jej nie tylko przez środowisko, ale i widzów, którzy utożsamiali ją z filmami erotycznymi.

Aktorka żaliła się, że inni zaczęli ją oceniać właśnie przez pryzmat tej roli w thrillerze erotycznym.

"Za tę rolę zostałam nominowana do Złotego Globu, a kiedy przyszłam na galę, a oni wywołali moje imię, kilka osób w pomieszczeniu się roześmiało" – powiedziała Stone w podcaście "Table for two".