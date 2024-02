Sinéad O'Connor nominowana do Rock & Roll Hall of Fame. Zaszczytna nominacja po śmierci

Sinéad O'Connor wyróżniona po śmierci

Od tego czasu minęło już ponad pół roku. Eksperci nie zapomnieli jednak o gwieździe, która właśnie została nominowana do Rock & Roll Hall of Fame.

Zakończyła się sekcja zwłok zmarłej pod koniec lipca Sinéad O'Connor. Śledczy wiedzą już jaka była przyczyna śmierci irlandzkiej wokalistki. Czy informacje to zostanę podane do wiadomości publicznej?

Nominowani do Rock & Roll Hall of Fame

W tym roku nominowanych zostało 15 artystów, z czego zostanie zawężone węższe grono, które ostatecznie trafi do Hall of Fame. Finalistów wybiera ponad 1000 ekspertów muzycznych w publicznym głosowaniu.

Ogromna szansa Ozzy'ego Osbourne'a

Ogromną szansę, by zapisać się w historii, ma Ozzy Osbourne. Artysta trafił już do galerii sław za sprawą kariery w Black Sabbath, a teraz ma szansę dołączyć do niej za sprawą solowej twórczości.

Gdyby został wybrany do Hall of Fame, zostałby dopiero 27. wielokrotnym laureatem i dołączyłby do elitarnego grona, w którym znajdują się m.in. wszyscy członkowie The Beatles, a także Stevie Nicks czy Tina Turner.

Jedynym muzykiem, który został wyróżniony trzykrotnie jest natomiast Eric Clapton, który zyskał uznanie za karierę solową oraz współpracę z Cream i The Yardbirds.

