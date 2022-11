Skandal na Euro. Polki wyrzucone z turnieju. Będzie protest ZPRP? Iwona Niedźwiedź: To wypacza ideę sportu!

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet pożegnała się z mistrzostwami Europy. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie okoliczności, w jakich Polki zostały wyrzucone z turnieju za burtę. O ostatecznym losie biało-czerwonych decydował ostatni mecz w grupie, Hiszpanek z Niemkami. Tym pierwszym bardziej odpowiadało wygrać jedną lub dwoma bramkami, niż wyższą różnicą i dokładnie tak się stało. Hiszpanki straciły bramkę w samej końcówce spotkania, niemal na własne życzenie. Jak odbiera pani to, co się stało w Czarnogórze?

Jestem ostatnią osobą, która lubi grzebać w teoriach spiskowych. Hiszpanki miały taką możliwość, aby zagrać w końcówce, tak jak im pasuje i trudno mieć w pewnym sensie pretensje o to, że skorzystały z takiego rozwiązania. To jest turniej. Każdy patrzy na siebie i liczy, żeby jak najwięcej na nim ugrać. Mimo to, byłam bardzo zaskoczona tym, co się wydarzyło w końcówce tego spotkania. W zasadzie brakuje mi słów. Sytuacja jest bardzo delikatna i nie chcę powiedzieć o jedno słowo za dużo.