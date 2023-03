Sławomir Łosowski, lider Kombi, jakiego nie znacie. Artysta narysował ponad tysiąc grafik. Zaprasza na wystawę w Warszawie - WIDEO

Zaczarowana walizka i Gra-Fiki

W „zaczarowanej walizce” Sławomira Łosowskiego, jego ojciec artysta rzeźbiarz Alfons Łosowski, zachował ponad tysiąc prac rysowanych przez Sławka od trzeciego roku życia. - Tematem moich rysunków było wszystko, co oglądałem wokół siebie jako dziecko i co działało na moją wyobraźnię. Życie rodzinne, wycieczki do ZOO, wizyty w teatrze lalek, kolejowa stacja przeładunkowa widziana z okna domu, nieodległe lotnisko, uroczystości kościelne oraz szczególny klimat pracowni rzeźbiarskiej ojca na gdańskiej Starówce przy ul. Mariackiej 11/13.