Sławomir Łosowski po wyroku TSUE: Byłem i jestem liderem zespołu Kombi

Obecnie na rynku istnieją dwa zespoły, nawiązujące do działającego w latach 70. i 80 zespołu Kombi. Liderem Kombi jest Sławomir Łosowski, z kolei Kombii prowadzą dawny gitarzysta Grzegorz Skawiński i dawny basista Waldemar Tkaczyk. Między grupami powstał konflikt dotyczący nazwy. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał argumenty przedstawione przez Łosowskiego za bezzasadne i oddalił jego skargę. Łosowski do nazwy zespołu powinien dodawać swoje nazwisko.