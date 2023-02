Sprawa Antka Królikowskiego skończy się w prokuraturze? Wszystko zależy od jednej rzeczy

- Jeśli chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w sobotę, to prowadzimy czynności. Na tę chwilę to wszystkie informacje, które jesteśmy w stanie przekazać z pewnością. W takich sprawach, kiedy jest pobrana krew do dalszych badań, trzeba poczekać na wynik, a to trwa. Jesteśmy uzależnieni od terminu tej informacji - przekazał w rozmowie z Pudelkiem oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, do której trafiła sprawa Antka Królikowskiego.