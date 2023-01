Szczere wyznanie Shakiry. Opublikowała oświadczenie. Pisze o zdradach Pique i trudnych chwilach

Latem tego roku piosenkarka Shakira i piłkarz Gerard Piqué ogłosili rozstanie. Para była ze sobą 12 lat. Niedługo po tym, jak media obiegła informacja o końcu ich związku, piłkarz przestał ukrywać romans z 23-letnią Clarą Chią Martin.

Para musiała dogadać się co do opieki nad dwoma synami: Milanem i Saszą. Jak informował "Daily Mail" na początku grudnia, Piqué, w ramach umowy separacyjnej, zgodził się na większość żądań byłej partnerki, bo nie chciał, aby sprawa przed sądem trwała zbyt długo. W związku z tym, dzieci byłej pary przeprowadzą się do Miami razem z mamą.