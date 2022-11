Tak przez lata zmieniali się znani polscy Andrzeje. Zobacz, kto będzie świętować 30 listopada

Najbardziej znani Andrzeje w Polsce

Andrzej Gołota, Andrzej Grabowski, Andrzej Piaseczny, Andrzej Juskowiak i Andrzej Zieliński tego dnia mają szczególne powody, by bawić się do białego rana, w końcu to właśnie ich imieniny.

Andrzej Jan Gołota – polski pięściarz, brązowy medalista olimpijski z Seulu i mistrzostw Europy z Aten, zawodowy mistrz Ameryki Północnej federacji IBF, czterokrotny mistrz Polski w wadze ciężkiej. Jest siódmym największym polskim zawodnikiem wszech czasów, pound for pound, w rankingu BoxRec.