"Tego Agnieszka Holland wam nie pokaże". Internauci reagują na film "Zielona granica" – WIDEO

Jest odpowiedź na film Holland: To jest prawdziwa "Zielona granica"

"To jest prawdziwa 'Zielona granica'. To jest dokument. Tego Wam Agnieszka Holland nie pokaże" – podkreślono w opisie.

Na nagraniu widzimy prawdziwe obrazy z granicy polsko-białoruskiej, które miały miejsce w kulminacyjnym momencie kryzysu. W kontrze do tych zdjęć ukazano fragment filmu Holland oraz osoby, które pojawiły się na pokazie premierowym: dziennikarzy TVN Katarzynę Kolendę-Zaleską i Andrzeja Morozowskiego oraz wicemarszałek Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej Małgorzatę Kidawę-Błońską.

Nagranie kończy się napisem w języku angielskim: "Holland! Why are you lying about Poland?" (tłum. Holland! Dlaczego kłamiesz na temat Polski?").