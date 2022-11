Tendencyjne pytania z sali czyli Camerimage górą. Za nami Panel "Any Questions?" i spotkanie z jednym z najlepszych autorów wideoklipów Tomasz Dereszyński

Panel "Any Questions?" i spotkanie z jednym z najlepszych autorów zdjęć do wideoklipów są najlepszym dowodem na to, że ludzie chcą kontaktu z twórcami. I, co ciekawe, mają wiele pytań, czasami kłopotliwych. Tak też było w piątkowe popołudnie i wieczór.