"The Voice Kids" powraca. VI edycja od 25 lutego. Twórcy zapowiedzieli zmiany. Jakie?

"The Voice Kids" powraca

Już w najbliższą sobotę, 25 lutego, odbędzie się premiera pierwszego odcinka VI edycji programu "The Voice Kids". Początek o godzinie 20:00 na antenie TVP2.

AniKa Dąbrowska wygrała drugą edycję "The Voice Kids" w 2019 roku. Teraz jest już kobietą! Wokalistka dopiero co świętowała swoje 18. urodziny i podzieliła się zdjęciami z niezapomnianej imprezy.

To, co jednak się nie zmieni, to trenerzy. W fotelach ponownie zasiądzie niezastąpiona trójka, a właściwie czwórka artystów: Cleo, Dawid Kwiatkowski i Tomson z Baronem. Show wciąż prowadzić będą Ida Nowakowska oraz Tomasz Kammel.

"Międzynarodowe sukcesy Sary James, Roksany Węgiel i Viki Gabor to najlepszy dowód, że w polskich dzieciach drzemie niepowtarzalny muzyczny talent. W najnowszej szóstej odsłonie „The Voice Kids” trenerzy: Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron wybiorą najbardziej utalentowane dzieci, które śladem zwyciężczyń poprzednich edycji, będą mały szansę zawojować świat!" - czytamy w komunikacie.