Tyle będzie kosztowała odbudowa Ukrainy. Bank Światowy podał konkretną kwotę

Bank Światowy: Na odbudowę Ukrainy potrzeba 411 mld USD

Bank Światowy prognozuje, że na odbudowę Ukrainy trzeba będzie przeznaczyć 411 mld dolarów, w tym 14 mld USD jeszcze w tym roku, by sfinansować "krytyczne i priorytetowe inwestycje" – głosi opublikowany w środę dokument, cytowany przez AFP.

Gospodarcze skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę

"Financial Times" poinformował w środę, że w ubiegłym roku ukraińska gospodarka skurczyła się z powodu rosyjskiej inwazji o 30 proc., a bezrobocie osiągnęło 35 proc. Ponad trzy czwarte firm przerwało lub ograniczyło produkcję.

Jedna czwarta ziemi rolnej w kraju wymaga rozminowania, a wiele firm nie przetrwa, jeśli nie będą miały dostępu do kredytu, zwłaszcza, że rząd nie jest w stanie wypłacać im odszkodowań – kontynuuje dziennik.

Wiele ukraińskich przedsiębiorstw nadal ogranicza zatrudnienie. Stopy procentowe sięgają 25 proc., co oznacza, że firmy mają trudności z pozyskaniem finansowania. Udział toksycznych kredytów w portfolio banków wynosi 38 proc. – wylicza brytyjski dziennik.

"Absolutny priorytet" dla władz Ukrainy

Hryban uważa, że dla władz Ukrainy absolutnym priorytetem jest "przekonanie sojuszników z G7, by utworzyli fundusz powierniczy na pokrycie kosztów reasekuracji prywatnych pożyczkodawców" tak, aby przedsiębiorstwa miały dostęp do finansowania. Według "FT" Bank Światowy przeznaczył na to jak dotąd tylko kilkadziesiąt milionów euro.

Dziennik podaje, że afiliowana przy Banku Światowym Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) przeznaczyła ponadto 2 mld USD na wsparcie ukraińskich przedsiębiorstw.