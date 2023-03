Ukraińskie osiedla na celowniku Rosjan. Wśród rannych są dzieci

Ukraińskie osiedla na celowniku Rosjan

Ponad trzysta mieszkań zniszczonych

Bilans ofiar może wzrosnąć

W nocy z wtorku na środę wojska rosyjskie ostrzelały Rzyszczów w obwodzie kijowskim, gdzie zginęło ośmiu cywilów.

– Każdy rosyjski zabójca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nakaz aresztowania to najlepsze, co może go czekać – ostrzegł w godzinach wieczornych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do ostatnich tragicznych w skutkach ostrzałów wroga.