United Cup. Linette lepsza od Kułumbajewej. Polska prowadzi z Kazachstanem 3:1

Pewna wygrana w pierwszym secie

Mecz od początku należał pod dyktando Linette. Pierwszego seta poznanianka wygrała bez większych problemów 6:2. Polka wygrała pierwszego gema do 30, ale reprezentantka Kazachstanu szybko skutecznie odpowiedziała doprowadzając do wyrównania. Linette zwyciężyła cztery kolejne gemy i po dwóch przełamaniach rywalki wyszła na prowadzenie 5:1. Kułumbajewa odpowiedziała jednym przełamaniem, ale to było wszystko, na co było ją stać w pierwszym secie.