USA for Africa. Nagranie "We Are the World" pozwoliło zarobić miliony dolarów. 38. rocznica charytatywnej akcji

USA for Africa miało naśladować Band Aid

USA for Africa, czyli United Support of Artists for Africa, powstało z pomysłu Harry'ego Belafonte amerykańskiego czarnoskórego artysty, który zainspirował się utworem Band Aid.

Chodzi o piosenkę "Do They Know It's Christmas?", która została stworzona w 1984 roku przez Boba Geldofa i Midge'a Ure, by zebrać pieniądze na klęskę głodową w Etiopii, jaka spadła na kraj rok wcześniej. W skład grupy Band Aid weszli popularni brytyjscy i irlandzcy artyści.

Piosenka została nagrana w jeden dzień. Artyści chcieli zebrać 70 tysięcy funtów, ale odbiór przerósł ich najśmielsze oczekiwania i w ciągu roku zebrał 8 milionów funtów.

Harry Belafonte chciał zorganizować koncert czarnoskórych artystów, ale Ken Kragen, który został wyznaczony na prezesa fundacji, uznał, że lepiej będzie pójść drogą wyspiarskiej grupy.