Wakacje w Polsce mogą tak samo atrakcyjne jak te za granicą. Oto 10 najpiękniejszych miejsc w kraju

1. Dolina Pięciu StawówDolina Pięciu Stawów Polskich położona jest w Tatrach wysokich, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest to polodowcowa dolina o długości 4 km i powierzchni 6,5 km², znajduje się na wysokości ok. 1625–1900 m n.p.m. W dolinie znajduje się kilka polodowcowych jezior o łącznej powierzchni 61 hektarów. Największe z nich to Wielki Staw Polski położony na wysokości 1665 m n.p.m. (głębokość 79,3 m). Pozostałe jeziora to: Zadni Staw Polski, Czarny Staw Polski, Mały Staw Polski i Przedni Staw Polski.

wikimediacommons