Wojciech Majewski, pianista, kompozytor, pedagog, zmierzył się z twórczością Paderewskiego, Grechuty, Bowiego, Niemena, Wondera - WIDEO Tomasz Dereszyński

11 listopada to dla nas dzień szczególny. Zapraszam do rozmowy z pianistą, który na warsztat wziął twórczość Ignacego Jana Paderewskiego, premiera, kompozytora, wykonawcę, jednego z ojców polskiej wolności. Dlaczego mój rozmówca postanowił zmierzyć się z twórczością Paderewskiego? Dowiemy się, m.in., co w twórczości pianisty i kompozytora jest takiego niezwykłego? Które dzieło mistrza Jana Wojciech Majewski uważa za najlepsze, najtrudniejsze do wykonania? Dlaczego? Ale nie samą muzyką klasyczną człowiek żyje. Wojciech Majewski zadebiutował albumem "Grechuta" (2001). Wywołał entuzjastyczne opinie o płycie z ust tak wybitnych artystów takich jak: Czesław Niemen, Zbigniew Namysłowski czy Jan Ptaszyn Wróblewski. Rozmówca wziął też na warsztat twórczość Davida Bowie i Stevie Wondera. Jeszcze raz zapraszam - Tomasz Dereszyński.