Wreszcie poznamy nowego Jamesa Bonda? Aaron Taylor-Johnson świetnie sprawdził się na zdjęciach próbnych

Nie ma tygodnia, by w mediach nie pojawiały się spekulacje na temat nowego odtwórcy roli Jamesa Bonda w kolejnych filmach o przygodach kultowego agenta 007. Jak informuje serwis Mirror, ponoć w ostatnich tygodniach na prowadzenie wysunął się brytyjski aktor Aaron Taylor-Johnson.

Taylor-Johnson dostanie licencję na zabijanie?

O tym, że Aaron Taylor-Johnson ma szansę podjąć służbę u Jej (albo raczej Jego) Królewskiej Mości i zdobyć licencję na zabijanie, mówi się już od jakiegoś czasu. Matthew Belloni z portalu Puck News, tak zwany hollywoodzki "insider", donosi, że plotki są prawdziwe.

"Aaron Taylor-Johnson spotkał się z producentką Barbarą Broccolii, według doniesień, spotkanie poszło dobrze" - napisał Belloni.

Taylor-Johnson to Brytyjczyk z doświadczeniem w kinie akcji, do tego jako 32-latek jest w odpowiednim wieku, by zdążył zagrać w wystarczającej liczbie odsłon serii o agencie Bondzie. Wydaje się więc całkiem poważnym kandydatem.