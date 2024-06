Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 7.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

Soczewka ulice im. ks. Pawła Kwiatkowskiego 11, 11/10, 11/11, 11/14, 11/15, 11/17, 11/2, 11/20, 11/21, 11/28, 11/29, 11/3, 11/32, 11/34, 11/36, 11/38, 11/41, 11/44, 11/47, 11/49, 11/53, 11/7, 11/8, 11/9, Soczewka-284/6, Płocka 11, Soczewka-284/6. 6.07 od godz. 8:15 do 10:45

Dąbrówki , 46. 6.07 od godz. 14:00 do 16:00

Bieżuń ulice Borek 4, 5, 9, 36/A, 36A, Sosnowa 9, Zawidzka 21. 6.07 od godz. 14:00 do 16:00

Osiny od 22 do 24, 25A, 29, 31, 36, 258/4, Osiny-258/3. 6.07 od godz. 8:00 do 16:00

Humięcino-Andrychy 7, 39. 6.07 od godz. 9:00 do 13:00

Ujazdówek 45. 6.07 od godz. 8:00 do 12:00

Białkowo 9/1, od 10 do 14, od 16 do 18, 24, 24/A, 25, 27, 28, 30, 31A, 33, 33/A, 34/A, Białkowo-121/1, Rogozino ulice Mazowiecka 72, Słoneczna , 313.

6.07 od godz. 11:30 do 14:00

Maszewo Duże ulice Adama Mickiewicza 33, 39, 43, Maszewo Duże-156/6, Maszewo Duże-166/16, Agrestowa 4, Jarzębinowa 8, Maszewo Duże-166/7, Lipnowska 40, 46, 52, Morelowa 1, 6, 8, Sosnowa 2 , 168/11,167/15, Maszewo Duże-154/4, 155/3, 155/4, Maszewo Duże-157/4, Maszewo Duże-166/17.

6.07 od godz. 8:00 do 10:30

Kędzierzyn od 22 do 24, 43/1, Umienino 5.

6.07 od godz. 7:45 do 13:45

Blichowo 86A, Blichowo-243/10, Bulkowo , Sochocino-Badurki 14, 15, 15A, 19, 28A, Badurki-63/3, Wołowa 7.

6.07 od godz. 8:00 do 14:00

Blichowo 51, 51A, Chlebowo 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10A, 12, Chlebowo-113, Stare Chlebowo 1.

6.07 od godz. 8:15 do 14:15