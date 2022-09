Wypadek. Ciężarówka zderzyła się z autobusem na dk 12 w miejscowości Stołpie. 22 osoby trafiły do szpitala OPRAC.: Adam Kielar

Do 22 wzrosła liczba osób, które zostały przewiezione do szpitala po zderzeniu ciężarówki z autobusem szkolnym przewożącym uczniów szkoły średniej. Do wypadku doszło rano w miejscowości Stołpie (Lubelskie) na drodze krajowej nr 12 między Lublinem a Chełmem.