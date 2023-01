Wypadek w Garwolinie. Rozpędzony samochód uderzył w pieszą na przejściu - WIDEO

Wypadek w Garwolinie. Kierowca potrącił kobietę na pasach

Choć poszkodowana wstała o własnych siłach po tym, jak uderzył w nią samochód, to musiała trafić do szpitala. Na szczęście nic poważnego się jej nie stało. Sprawcy wypadku zatrzymano prawo jazdy . To nie wszystko, sprawa trafi także przed sąd.

Policjanci z Garwolina apelują zarówno do pieszych, jak i kierowców o to, by zachowywali ostrożność. Przypominają, że braku uwagi, jak i niedostosowanie prędkości do warunków i miejsca jazdy są częstymi przyczynami wypadków drogowych.