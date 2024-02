Wysypanie zboża „podłe i haniebne”. Mer Lwowa: prorosyjska prowokacja Polaków

Do incydentu doszło w niedzielę na drodze prowadzącej do przejścia granicznego w Dorohusku, w pobliżu miejsca protestu rolników. Jak podała policja, uczestnicy protestu zatrzymali trzy ciężarowe samochody prowadzone przez Ukraińców, które wjechały po odprawie na teren Polski. Rolnicy otworzyli naczepy i wysypali część zboża. Ciężarówki zawróciły w stronę Ukrainy. Incydent wywołał oburzenie u naszego wschodniego sąsiada. Komentuje go m.in. mer Lwowa.

„Nazywajmy rzeczy po imieniu. To zdjęcie przedstawia ukraińskie zboże, które zostało wysypane z ukraińskich ciężarówek przez polskich, a w rzeczywistości prorosyjskich prowokatorów” – napisał na Telegramie Andrij Sadowyj.