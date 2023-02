Z Gwiazdami - Czesław Lang: Kiedy zakładałem koszulkę reprezentacji Polski to byłem dumny – dawałem radość ludziom. OPRAC.: Filip Grudziński

Z Gwiazdami – Czesław Lang. Wolność, swoboda, niezależność, adrenalina, to elementy, dla których zachwycił się jazdą na rowerze. Przygotowując się do startu w zawodach, przejeżdżał 40 000 km rocznie. Tylko u nas opowiada o trudnych momentach w życiu – kryzysach – jakie napotkał na swojej drodze. Zdradza szczegóły upadku na „Wyścigu Pokoju” oraz o tym, jak przezwyciężył trudności, słysząc słowa „z tego Langa to już nic nie będzie”. Zobacz szczery wywiad polskiego kolarza torowego i szosowego, wicemistrza olimpijskiego oraz dwukrotnego medalistę szosowych mistrzostw świata.