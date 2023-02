Żabson pozuje z byłą aktorką porno i dodaje obraźliwy podpis. W sieci zawrzało. Odpowiedziała sama Mia Khalifa

Post, który wywołał burzę. Żabson obraził aktorkę porno

Żabson opublikował ich wspólne zdjęcie i dodał do niego podpis, który wywołał prawdziwą burzę w sieci.

"Możesz być moją sidehoe" - napisał.

W ten sposób nawiązał do tytułu swojego najnowszego singla zatytułowanego "Sidehoe". To angielskie słowo używane jest na obraźliwe określenie, kobiety świadczącej usługi seksualne za pieniądze, a także kobiety łatwo godzącej się na uprawianie seksu z wieloma przypadkowymi partnerami bez pobierania za to opłat.