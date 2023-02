Zalia kocha i tęskni. Piękna i uzdolniona artystka z Warszawy opowiada o swojej przygodzie z muzyką. Widziano Zalię na Times Square Tomasz Dereszyński

Artystkę widziano w Londynie, w Nowym Jorku. I w Warszawie w studiu programu Muzotok. Przed Wami ZALIA czyli Julia Zarzecka. Zalia debiutancką płytę ma już za sobą. Jak powstawał krążek "Kocham i tęsknię”? Polka wierzyła, że dzięki uporowi i determinacji, uda się nagrać i opublikować jej piosenki. Jakie trzeba mieć cechy, by się nie poddać? Kto pomagał ZALII w nagraniu płyty? Jak się studiuje śpiew w Londynie i w Warszawie? O co chodzi ze zdjęciem na słynnym Times Square w Nowym Jorku. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Muzotoku. Tomasz Dereszyński.