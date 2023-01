Zapłacił 100 tysięcy złotych, żeby wyglądać jak wilk. Ten strój to dzieło sztuki

Pamiętacie człowieka, który bardzo chciał stać się owczarkiem szkockim collie . To marzenie spełniła firma Zeppet, która stworzyła dla niego odpowiedni kostium. Toko-san był pod ogromnym wrażeniem pracy twórców, którzy dostali kolejne zlecenie tego typu.

Japończyk wydał fortunę, aby stać się wilkiem

Mieszkaniec Japonii od dziecka fascynował się wilkami i marzył o tym, aby w przyszłości móc choć odrobinę przypominać to dzikie zwierzę. Kiedy zgromadził kwotę wysokości 3 milionów jenów (ok. 100 tysięcy złotych) zdecydował się złożyć zamówienie na strój, dzięki któremu upodobnił się do wilka. Na instagramowym profilu firmy możemy obejrzeć efekty 50 dni ciężkiej pracy artystów-rzemieślników z Zeppet. Japończyk na przymiarkach nie krył zaskoczenia realistycznym wykonaniem kostiumu, a także swoją metamorfozą.