Zdjęcia Ashtona Kutchera i Reese Witherspoon obiegły sieć. Mila Kunis napisała maila do koleżanki po fachu Małgorzata Puzyr

Mila Kunis napisała maila do Reese Witherspoon. Chodzi o zdjęcia gwiazdy "Legalnej blondynki" z Ashtonem Kutcherem fot. PAP/Newscom/JIM RUYMEN

Reese Witherspoon i Ashton Kutcher promują nowy film Netfliksa "Your Place or Mine". Okazuje się, że aktorzy praktycznie nie widzieli się na planie, choć grali parę przyjaciół. Ich spotkanie na czerwonym dywanie wypadło dość niezręcznie. Żona aktora, Mila Kunis, po obejrzeniu zdjęć, wysłała maila do Witherspoon.