Ze Skwarą przez świat! Przenieś się z nami do niesamowitych krain na różnych kontynentach OPRAC.: Izabella Matczak

Wygrał Wielki Konkurs Fotograficzny National Geographic, trzy razy zwyciężył w konkursie „Kadry ze Świata”, był finalistą „Travel Photographer of the Year” i laureatem „Leica Street Photo”. Jan Skwara to fotograficzny "El Profesor". Zarówno jego zdjęcia jak i opowieści z odbytych podróży są niezwykłe. Tym razem Jan Skwara opowiada nam o plemieniu łowców głów, o długowiecznych Indianach Q'ero o Hadzabe, którzy porozumiewają się językiem klików i mlasków czy w końcu o spotkaniu ze smokami z Komodo czyli najgroźniejszymi współcześnie żyjącymi jaszczurami. Koniecznie zobacz rozmowę naszej dziennikarki Izabelli Matczak z Jankiem Skwarą. Jego opowieści i przejmujące zdjęcia przeniosą Cię w świat wyjątkowych doznań i niezwykłych przygód.