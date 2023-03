Złośliwe zaczepki między prezenterami w "Dzień Dobry TVN". Filip Chajzer wdał się w konflikt z koleżanką z pracy?

"Dzień dobry TVN", podobnie jak inne tego typu programy śniadaniowe , jest nadawany na żywo. Często coś idzie niezgodnie ze scenariuszem i widzowie mają okazję obserwować wpadki gości i prowadzących. Tym razem do dość nietypowej wymiany zdań doszło pomiędzy prowadzącymi śniadaniówkę.

Złośliwości między prowadzącymi "Dzień dobry TVN". O co poszło?

Filip Chajzer i Małgorzata Ohme zaprosili widzów na doniesienia ze świata show-biznesu. Zajmuje się tym w programie Sandra Hajduk-Popińska. Od początku między nią a prezenterem dało się wyczuć napięcie.

Gospodyni kącika poświęconego show-biznesowi chciała opowiedzieć o nowościach w świecie zagranicznych gwiazd.

"A teraz newsy ze świata show-biznesu, tego zagranicznego, bo dzieje się dużo. Powiedziałabym nawet, że breaking na start!" - zapowiedziała.

Chajzer przerwał jej, pytając z ironią: "Co ty mówisz? A co to znaczy po polsku?"