Życzenia na walentynki 2023. Wierszyki, rymowanki i SMS-owe życzenia na Dzień Zakochanych

Życzenia na walentynki. 14 lutego to dzień, w którym chętnie dzielimy się z innymi swoimi uczuciami i wyznajemy miłość. Nie zawsze jednak jest to proste. Czasami trudno wyrazić drzemiące w nas uczucia. Z pomocą mogą przyjść gotowe życzenia na walentynki. Zobaczcie romantyczne, zabawne i piękne wierszyki na walentynki.

Walentynki 2023

W walentynki każdy chciałby usłyszeć jakieś miłe wyznanie i dowiedzieć się o miłości czającej się tuż za rogiem. Kiedyś pisano do siebie listy i kartki. Dziś, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, częściej stawiamy na wiadomości wysyłane przez Internet lub poprzez SMS. Poniżej znajdziecie najpiękniejsze i najzabawniejsze życzenia i wierszyki na walentynki. Pamiętajmy, że życzenia można wysłać nie tylko ukochanej czy ukochanemu, ale także przyjacielowi czy przyjaciółce. Warto też, aby ten dzień kultywowali także ludzie w długoletnich związkach czy małżeństwach. Walentynki to zawsze dobra okazja, by przypomnieć żonie czy mężowi jak bardzo go kochamy.

Życzenia na walentynki

Literkę K sama postawię,

literkę O Tobie zostawię,

literki C i H też mogą być,

bez tego A nie mogę żyć,

postawię także literkę M,

a na końcu piękny wyraz CIĘ! *** Moja Walentynko, powiem Ci coś w sekrecie:

tak jak kocham Ciebie, nie kocha Cię nikt na świecie. *** Wierząc że jesteś tą osobą,

chciałbym każdą chwilę spędzać z Tobą,

w Twych objęciach kłaść się spać,

razem z Tobą rano wstać,

obok Ciebie zawsze być,

właśnie z Tobą pragnę żyć! *** Dla misiaczka kochanego,

wielkie serce ślę ja skrycie,

bo ja kocham Cię nad życie

Gdyby księżyc umiał mówić,

gdyby odgadł myśli me,

to na pewno by wygadał,

jak ja mocno KOCHAM CIĘ! *** Bo jesteś kochana

zawsze roześmiana

gdy potrzebuję, to mi pomagasz!

Gdy mój świat się zawali, ty go układasz! *** Walentynkowe życzenia,

z walentynkowej krainy,

od walentynkowego chłopca,

dla walentynkowej dziewczyny. *** Nie dlatego, że Cię lubię,

nie dlatego, że Cię znam,

lecz dlatego, że Cię kocham,

Tobie swoje serce dam... *** Żyję, by kochać,

Kocham, by żyć,

a Ty jesteś właśnie tym,

z którym chcę być

Jedna wiosna w roku bywa,

kwiaty kwitną tylko raz.

Jedna miłość jest prawdziwa,

kiedy kochasz pierwszy raz.

Kto nie zna miłości,

nie wie co się dzieje,

jaki smak czuje serce,

gdy kochając nie traci nadzieje...

Walentynki. Życzenia dla chłopaka

Wszystko mi się pomieszało

czy to mleko, czy kakao,

czy ciepło czy zimno, nie wiem jak być powinno.

Jedno tylko wiem niezbicie

Kocham Cię nad życie!

Całuj, chłopcze, całuj szczerze Tysiąc razy, raz po raz!

To dopiero świat uwierzy, Że prawdziwa miłość w nas! *** Jak długo żyć będę,

tak długo kochać Cię będę.

A gdy me serce bić przestanie,

wtedy się z Tobą rozstanę. *** Gdy Cię widzę to się wstydzę.

Gdy słyszę Twój głos, to czerwieni mi się nos.

Więc tą kartką mówię, że Cię bardzo lubię. *** Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto,

i myśli o Tobie – nie powiem Ci co,

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak,

i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak,

ktoś chciałby Ci przysiąc – nie powiem Ci co,

ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto,

lecz sam się dowiesz, za dzień albo dwa,

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja.

Walentynki. Życzenia dla dziewczynyny

Choć nie jestem milionerem,

Choć nie jeżdżę land roverem.

Chociaż rzadko pijam whisky,

Nie wyglądam jak Olbrychski.

Chociaż nie używam Ace,

Ani ubrań od Versace.

W piłkę nie gram jak Gadocha,

To nad życie Ciebie kocham!

Ten skromny widoczek,

Dla pięknych Twych oczek.

Na Świętego Walentego,

W dniu zakochanego.

Czytając choć pomyśl przez chwile,

Że ten co wysyła.

Wspomina i kocha cię mile *** Jesteś Boska, jesteś Cudowna,

Jesteś Wspaniała - istoto Doskonała!

Jesteś moim spełnionym marzeniem.

Jesteś... dlatego - lubię, szaleję, kocham, cenię! *** Choćby mróz mi uszy mroził,

choćby mi ktoś palcem groził,

choćby mnie trzymano o wodzie i chlebie,

nie braknie w mym sercu miłości do Ciebie.

Tobie więc wysyłam całusów tysiące,

do nich dziś dodaję serce me gorące.

Walentynki. Śmieszne życzenia dla przyjaciółki, kolegi, znajomych

Miłość to cudowny kwiat

Miłość upiększa świat

Miłość ociera łzy

Z okazji Walentynek

Takiej miłości życzę Ci *** Miłość jest wielka

Lecz mija jak mgła

Przyjaźń jest cicha

Lecz długo trwa...

Kochać nie znaczy o kimś marzyć,

Kochać nie znaczy o kimś śnić,

Kochać to znaczy komuś wierzyć,

Kochać to znaczy dla kogoś żyć... *** Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości.

Dużo uścisków, samych radości.

Spełnienia marzeń, mocy słodyczy,

w dniu Walentego życzy...

Walentynki. Życzenia SMS

Cóż z tego, że pada, cóż z tego, że mży?

Bez względu na pogodę dla mnie słońcem Ty! *** Kochaj i szalej, nie pytaj co dalej.

Całuj i grzesz, Miłością się ciesz! *** 14 lutego wszystkie gwiazdy lśnią na niebie,

a ja kocham tylko Ciebie!

Walentynki są raz w roku,

pełne szczęścia i uroku,

a Ty stale bądź radosny

i promienny jak dzień wiosny.