50. urodziny Pauliny Smaszcz. Jak spędzi ten czas? Maciej Kurzajewski nie mógł liczyć na taki prezent

Niedawno swoje 50. urodziny obchodził Maciej Kurzajewski. W niedzielę, 29 stycznia, na planie "Pytania na śniadanie" na prezentera czekała urodzinowa niespodzianka w postaci tortu oraz życzeń od ekipy programu. Wcześniej wspaniały prezent zafundowała mu Katarzyna Cichopek. Zabrała go na kilka dni do Jordanii, a po powrocie do kraju zorganizowała mu też huczną imprezę-niespodziankę.