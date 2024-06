80. rocznica lądowania w Normandii. Prezydent Andrzej Duda przybył na obchody

Duda przypomniał, że w najbliższych tygodniach odbędzie się szczyt NATO (zaplanowany w dniach 9-11 lipca w Waszyngtonie), a także spotkanie Bukareszteńskiej Dziewiątki w Rydze, na którym państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej mają ustalić wspólne stanowisko przed szczytem Sojuszu.

Prezydent wspomniał też o zaplanowanej na przyszły weekend konferencji pokojowej w Szwajcarii, gdzie z inicjatywy Ukrainy spotkają się liderzy kilkudziesięciu państw.

– Będziemy (...) dyskutowali na temat tego, jak zakończyć rosyjską agresję na Ukrainę. Nie tylko (o tym) jak ją zatrzymać, ale także (jak) doprowadzić do tego, by zaistniał trwały pokój, by Ukraina nadal istniała jako suwerenne, niepodległe państwo, i żeby można było przystąpić do jej odbudowy – mówił, wyrażając nadzieję na możliwie szybkie przystąpienie Ukrainy do UE i NATO.