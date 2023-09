89. urodziny Sophii Loren. Od skrajnej biedy do wielkiego bogactwa. Zobacz historię włoskiej bogini starego Hollywood na zdjęciach

W ciągu swojego niesamowitego życia Sophia Loren przeszła drogę od zubożałej dziewczyny, którą koledzy z klasy nazywali "wykałaczką", ponieważ była tak niedożywiona, do międzynarodowego symbolu seksu, nazywanego " włoską Marilyn Monroe ".

Jest jedną z ostatnich wciąż żyjących gwiazd złotej ery Hollywood i nic nie wskazuje na to, że chce zniknąć ze świecznika. Sophia Loren skończyła dziś 89 lat i wciąż pracuje. Ostatnio zagrała w filmie z 2020 roku. Ma wielki, ale niewymuszony blask. Mówią o niej, że, mimo statutu supergwiazdy, jest przyziemna i zmotywowana.

Sophia Loren. Jedna z ostatnich żyjących gwiazd złotej ery Hollywood

Jej imię wywołuje wizję uwodzicielskiego, kobiecego i klasycznego piękna starego Hollywood . Jednak za atrakcyjnym obliczem Sophii Loren kryje się znacznie więcej. Ma naturalny talent do aktorstwa - a nagrody, które zdobyła za swoje role, tylko to potwierdzają.

Nikt nie spodziewał się, że pochodządza ze zubożałej rodziny, urodzona we Włoszech w latach trzydziestych XX wieku, dziewczyna osiągnie tak wielki międzynarodowy sukces. Jej historia, od biedy do bogactwa, pokazuje, że wszystko jest możliwe i jest dowodem na istnienie "amerykańskiego snu".

W 1962 roku zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "Matka i córka". Jej wygrana z takimi aktorkami jak Audrey Hepburn w "Śniadaniu u Tiffany'ego" i Natalie Wood w "Wiosennej bujności traw" przeszła do historii, ponieważ po raz pierwszy aktorka w filmie obcojęzycznym wygrała tę kategorię.

Wczesne życie i początki kariery Sophii Loren

Sophia Loren urodziła się jako Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone w Rzymie 20 września 1934 roku, jako córka samotnej matki Romildy Villani. Dorastała w biedzie, w slumsach Pozzuoli w Neapolu, podczas II wojny światowej, gdzie często dochodziło do bombardowań. W jej biografii możemy nawet przeczytać, że Loren ledwo uniknęła jednego z takich ataków, odnosząc jedynie ranę na brodzie.

Później wspominała ten moment, mówiąc: "Publiczność biła mi brawo na ulicy, tak jak powinno się to robić z aktorkami o bardzo ważnym nazwisku. I w tym momencie poczułam, że może, może mam szansę zaistnieć w filmach".

Życie Sophii Loren zmieniło się na zawsze, gdy jej matka zaczęła zgłaszać ją do konkursów piękności. W wieku 15 lat zdobyła tytuł "Miss Elegancji" w konkursie Miss Italia 1950 i zwróciła na siebie uwagę Carlo Pontiego, słynnego producenta filmowego.

Jej nieobecny ojciec, inżynier budowlany Riccardo Scicolone, miał pieniądze, ale nie pomagał w utrzymaniu dziewczynki i jej matki. Był żonaty z inną kobietą, młoda Sophia Loren spotkała go zaledwie trzy razy.

Rozwój kariery Sophii Loren i jej małżeństwo z Carlo Pontim

Po nawiązaniu romansu z Cary Grantem, podczas kręcenia filmu "Duma i namiętność", Sophia Loren odrzuciła jego propozycję małżeństwa. Zamiast tego poślubiła Carlo Pontiego, producenta filmowego, który pomógł jej rozpocząć karierę.

Ponti miał 45 lat, gdy on i Loren pobrali się w Meksyku tuż przed jej 23. urodzinami w 1957 roku. Nadal był jednak prawnie żonaty ze swoją pierwszą żoną, a pięć lat później on i Loren unieważnili swoje małżeństwo, aby uniknąć oskarżeń o bigamię. Ponownie pobrali się w 1966 roku i pozostali razem aż do śmierci Pontiego w 2007 roku.