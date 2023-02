Aktor z "Tańczący z wilkami" aresztowany. Gwiazda westernu podejrzana o wykorzystywanie seksualne. Ofiarami małoletnie dziewczynki

Aktor aresztowany za wykorzystywanie seksualne

Jak doniósł "Associated Press", aktor Nathan Lee Chasing His Horse jest oskarżony o napaść seksualną na kilku rdzennych Amerykankach w wieku 13 lat. We wtorek policja z Las Vegas przeszukała jego dom, który dzieli ze swoimi pięcioma żonami.

Mężczyzna został aresztowany za więcej przestępstw. Zarzuca mu się handel ludźmi, napaść seksualną na dziecko poniżej 16. roku życia i wykorzystywanie dzieci.

Policja zidentyfikowała co najmniej sześć dziewcząt jako domniemane ofiary napaści na tle seksualnym. Niektóre z nich miały zaledwie 13 lat, kiedy dochodziło do nadużyć - tak wynika z nakazu przeszukania domu mężczyzny. Dziewczyny pochodziły m.in. z Montany, Południowej Dakoty i Nevady.