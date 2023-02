Anna Nowak-Ibisz wbija szpilę Krzysztofowi Ibiszowi. Chodzi o wkład w wychowanie ich syna

Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz wzięli ślub w 2005 r., rozwiedli się cztery lata później. Owocem ich związku jest syn Vincent. W 2021 r. Krzysztof Ibisz wziął ślub z uczestniczką "Top Model" Joanną Kudzblską. Kilka miesięcy temu urodził im się syn - Borys. To już trzecie dziecko prezentera, ponieważ ma jeszcze syna, Maksymiliana, z pierwszego małżeństwa z Anną Zejdler.

Anna Nowak Ibisz wbija szpilę byłemu mężowi

Vincent właśnie skończył 17 lat. Postem z okazji jego urodzin Anna Nowak-Ibisz podzieliła się na Instagramie. Choć do tej pory wydawało się, że rodzice chłopka mają bardzo dobre relacje, to okazuje się, że dziennikarka ma w sobie żal do byłego męża.