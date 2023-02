Autostrada A1 i droga krajowa 12. Będą utrudnienia w ruchu - naprawią nawierzchnię

O zaplanowanych na ten tydzień pracach na drodze krajowej nr 12 i autostradzie A1 w woj. łódzkim poinformował rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"W tym tygodniu na dk12 między Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem ruszają tzw. cząstkowe naprawy nawierzchni. Prace będą prowadzone od wtorku do czwartku w godz. 9-15" – przekazał Maciej Zalewski.

Pierwszego dnia ekipy remontowe pojawią się w Sulejowie – na odcinku blisko dwóch kilometrów (od 412 do 413,8. km). W środę naprawy będą prowadzone między 402 i 404. km trasy - od granicy Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Poniatowa, a w czwartek kontynuowane będą prace w Sulejowie, na tym samym odcinku, co we wtorek, tylko na przeciwległym pasie jezdni.