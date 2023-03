Awantury w rodzinie królewskiej. Księżna Kate i książę William nieustannie się kłócą? "Rzucają w siebie różnymi przedmiotami"

Choć na pozór książę William i księżna Kate wyglądają na zgodne małżeństwo, to podobno w rzeczywistości często dochodzi między nimi do ostrych kłótni. Tak twierdzi Tom Quinn, ekspert ds. królewskich i autor kontrowersyjnej książki "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family". W rozmowie z Fox News, Quinn ujawnił, że w posiadłości Adelaide Cottage, w której mieszka następca tronu ze swoją rodziną, mają miejsce wręcz karczemne awantury, a czasem w ruch idą nawet różne przedmioty.