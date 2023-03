Rewolucyjny list króla Karola III do Lilibet. Co monarcha przekazał córce księcia Harry'ego i Meghan Markle?

3 marca odbył się chrzest córki księcia Harry'ego i Meghan Markle - Lilibet. Jak informowały brytyjskie media, Sussexowie zaprosili na tę uroczystość najbliższych członków rodziny królewskiej - króla Karola III i królową Camillę, księcia Williama, księżną Kate oraz ich dzieci. Mimo zaproszenia, nikt z nich nie pojawił się jednak w Stanach Zjednoczonych.

Chrzest córki książęcej pary odbył się ostatecznie w gronie około 20-30 osób. Znaleźli się wśród nich m.in. matka Meghan Markle - Doria Ragland, a także amerykański aktor Tyler Perry - ojciec chrzestny Lilibet. Wraz z aktorem na imprezę przyleciały Ellen DeGeneres i Oprah Winfrey.

"To było cudowne. Było ciasto i gry dla dzieci. Panowała odświętna atmosfera, mimo że było to małe zgromadzenie" – relacjonował dla "New Idea" anonimowy znajomy royalsów.