BBC: Nawrocki prawdopodobnie będzie korzystał z prezydenckiego prawa weta, aby blokować proeuropejski program premiera Tuska

BBC pisze, że zwycięstwo Nawrockiego prawdopodobnie doda otuchy jego zwolennikom - czyli konserwatywnej opozycji Prawo i Sprawiedliwość (PiS), która straciła władzę osiemnaście miesięcy temu. To "umożliwi jej to odzyskanie wiary w to, że uda jej się pokonać koalicję Tuska w wyborach parlamentarnych w 2027 r.".