Biedny inspektor Lestrade. Dlaczego Conan Doyle tak źle go potraktował?

Kumpel z medycyny

Przeprowadźmy w tej sprawie małe śledztwo. Biografowie Conan Doyle’a dowodzą, że nazwisko „Lestrade” pisarz pożyczył od swojego kumpla ze studiów medycznych - Josepha Alexandra Lestrade’a. Ponoć się lubili, a prawdopodobnie mniej zdolny Conan Doyle zazdrościł mu sukcesów i po latach dał upust frustracji.

Taką tezę stawia m.in. H. Paul Jeffers w „Bloody Business: An Anecdotal History of Scotland Yard” dodając, że w tle była oczywiście także jakaś kobieta, która obdarzając Lestrade’a wdziękami, na Conan Doyle’a nawet nie chciała spojrzeć.

Ojciec pijaczyna

Inny trop pojawia się w tomie „The Doctor and the Detective: A Biography of Sir Arthur Conan Doyle” pióra Martina Bootha. Booth dowodzi, że Doyle od dzieciństwa nienawidził policji, a to w związku z licznymi wizytami jej przedstawicieli w domu rodzinnym pisarza. Nie przychodzili ot tak, ale żeby poskromić Doyle’a seniora, pijaka, awanturnika i złodziejaszka.