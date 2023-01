Brat Maryli Rodowicz tęskni za miłością. Rozważał udział w hitowym programie TVP. Wystąpi w "Sanatorium miłości"? Małgorzata Puzyr

Brat Maryli Rodowicz przeszedł poważną operację. Za wszystko zapłaciła piosenkarka. fot. Sławomir Mielnik

Starszy brat Maryli Rodowicz, Jerzy, niedawno przeszedł poważną operację. Jak przyznaje, teraz z optymizmem patrzy w przyszłość i marzy mu się wielka miłość. Skłoniło go to nawet do rozważania udziału w hitowym show TVP. Czy zobaczymy go w programie "Sanatorium miłości"?